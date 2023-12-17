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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Yedidağspor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri 25-17, 25-21 ve 25-21’lik setlerle maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 19 puana ulaşan Sungurlu Belediyespor, Düzce’nin kaybetmesi ile birlikte liderlik koltuğuna oturdu.



SALON : Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Can Acar, Eyüp Burak Cerit.

SUNGURLU BELEDİYESPOR : İlker, Çağrı, Burak, Abdullah, A. Kaan, Okan, Hasan, H. Emre, M. Melikşah, İsmail, Sinan, B. Rahat, Selimcan, Mehmet.

YEDİDAĞSPOR : Mert, M. Göktuğ, A. Eren, A, Kazım, Burak, Arda, Bartu, Efecan, Mert, Cafer, M. Samet, Efe,, H, Arda, D. Fatih.

SÜRE : 1 saat 15 dakika.

SETLER: 25-17, 25-21, 25-21.