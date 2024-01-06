Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında lider Maliye Voleybol'u konuk edecek. 3 puan önündeki rakibi ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum'un efeleri bu maçı kazanması halinde Maliye Voleybol ile yeniden zirveyi paylaşacak. İki takım arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Ankara temsilcisi Maliye Voleybol 3-1 kazanmıştı.