Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta sezonun son hafta maçları oynanacak. Son haftaya Sungurlu Belediyespor, Maliye Voleybol ve Düzce Belediyespor puana puana girdiler. İki takımın Play-Off'a yükseleceği grupta 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçların ardından Play-Off'a adını yazdıran iki takım belli olacak.

Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor kritik haftada Ankara'da Ankara Barosu takımının konuğu olacak. Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Düzce Belediyespor ise yine Ankara'da TUSAŞ ile karşı karşıya gelecek. Kahramankazan TUSAŞ Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma da saat 15.30'da başlayacak.

Play-Off'un diğer adayı Maliye Voleybol da Ankara'da Yedidağspor ile kozlarını paylaşacak. Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma da saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma TVF Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.