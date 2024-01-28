Türkiye Voleybol Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Çankırı Birlikspor’u ağırladı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlu temsilcisi rakibin tecrübesiz olması nedeniyle genç ağırlıklı bir kadro ile maça başladı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum efeleri maçı 2514, 2517 ve 2513’lük setlerle 30 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 30’a yükseltti ve son hafta ya ikinci sırada girdi. Çorum temsilcisi son hafta maçını kazanması halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın PlayOff’a adını yazdıracak.

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Eyüp Burak Cerit, Ali Osman Kaya.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Melikşah, Abdullah, Kaan, Okan, Hasan, Emre, Gerçek, İsmail, Taner, Çağrı, Sinan, Selimcan, Mehmet.

ÇANKIRI BİRLİKSPOR: M.Efe, Fatih, Ahmet, Batuhan, Akın, Yavuz, İsmail.

SETLER: 25-14, 25-17, 25-13.