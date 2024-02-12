Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde Çorum’u temsil eden ve normal sezonda mücadele ettiği 2.gruptan grup lideri olarak Play-Off’a kalma başarısı gösterip 1.Lig’e yükselme umutlarını güçlü şekilde sürdüren Sungurlu Belediyespor, 20-22 Şubat tarihlerinde Osmaniye’de oynanacak play-off maçları öncesinde, aynı ligde mücadele eden Yozgat temsilcisi Sorgun Belediye ile hazırlık maçında karşılaştı.

Pazar günü, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçı Sorgun Belediye 3-1 kazanırken, Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, play-off öncesi eksikleri görme fırsatı bulduklarını söyledi. Özdemir, tespit ettikleri eksikleri gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, play-off maçlarına tam anlamıyla hazır çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.