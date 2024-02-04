Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup son hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara Barosu takımının konuğu oldu. Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-12 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ortak olan ev sahibi Ankara Barosu son bölüme kadar rakibine direnmeyi başarırken, son bölümde üst üste sayılar bulan Çorum’un efeleri bu seti de 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette moral olarak çöken rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Sungurlu Belediyespor seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 33 yapan Çorum’un efeleri diğer maçın sonuçlarına bakmaksızın adını Osmaniye’de yapılacak olan Play-Off maçalrına yazdırmayı başardı.