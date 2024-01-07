Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor lider Maliye Voleybol’u sahasında konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Maça iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-18 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette zaman zaman zorlandığı rakibi karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Çorum’un efeleri zor da olsa bu seti de 28-26 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü seti 32-30 kaybeden Sungurlu temsilcisi dördüncü seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 22’e yükselterek averajla liderlik koltuğuna otururken, konuk Maliye Voleybol ise ikinci sırada yer aldı.



SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Sezay Şahin, E.Burak Cerit.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: İlker, Çağrı, Burak, Abdulah, Ahmet Kaan, Okan, Hasan Gümüş, Hasan Emre, Muhammet, Burak, İsmail, Sinan, Taner, Mehmet.

MALİYE VOLEYBOL: Kazım, Selçuk, Emir, Abdulhalik, Yusuf, Yiğit, Alper, Bekalp, Erol, Arda, Soner, Barış.

SETLER: 25-18, 28-26, 30-32, 25-18