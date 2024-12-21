Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Maliye Voleybol ile karşılaşacak. Play-Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesi yarın Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Spor Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında Başkent Beşiktaşlılar ile Tusaşspor, Yedidağspor ile Yıldızlar Topluluğu All Star, 1921 Orduspor ile Giresunspor, Anadolu Şahinspor ile TVF Spor Lisesi ve Ankara Barosu ile Dereköy Kartalspor karşı karşıya gelecek.