Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın sahasında Çankırı Birlikspor’u ağırlayacak. Düzce Belediyespor ve Maliye Voleybol ile birlikte Play-Off mücadelesi veren Çorum temsilcisi yarınki maçı kazanarak son haftaya avantajlı girmek istiyor. Sungurlu Belediyespor ile Çankırı Birlikspor arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Maliye Voleybol ile Ankara Barosu, Düzce Belediyespor ile Yedidağspor, TUSAŞ ile Başkent Beşiktaşlılar karşı karşıya gelecek.