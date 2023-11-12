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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi TUSAŞ'ı ağırladı. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Maça kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 10 sayı farkla kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette oyuna ortak olan Sungurlu Belediyespor başa baş giden seti zor da olsa 30-28 kazanarak skoru dengeledi. Üçüncü sette file dibinde rakibin smaçlarını blok sayı ile durdurmayı başaran Çorum'un efeleri bu seti 25-14 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette seyircisinin desteğini de arkasına alarak son bölümde üst üste sayılar bulan Sungurlu Belediyespor seti 25-21 maçı da 3-1 kazanarak 1 hafta aranın ardından yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Sungurlu temsilcisi puanını 8'e yükseltirken, konuk TUSAŞ ise 6 puanda kaldı.

