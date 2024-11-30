Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu All Star takımı Çorum’da kozlarını paylaşacak. Yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında sonlandıran Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Kastamonu temsilcisini yenerek kaybedilen puanları telafi etmek istiyor.

Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’e başlayacak. Mücadeleyi Çorum bölgesi klasman hakemlerinden Hüseyin Kamber yönetecek.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda Dereköy Kartalspor ile Yedidağspor, Giresunspor ile TVF Spor Lisesi, Başkent Beşiktaşlılar ile Maliye Voleybol, Ankara Barosu ile 1921 Orduspor ve Tusaşspor ile Anadolu Şahinspor takımları karşı karşıya gelecek.