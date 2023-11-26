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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Çankırı Birlikspor'un konuğu oldu. Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Çorum temsilcisi adeta ecel terleri döktü. İlk seti 9 sayı farkla kazanan Sungurlu Belediyespor ikinci sette rakibin direncini kırmakta zorlanınca seti 25-21 kaybederek skor 1-1'e geldi. Üçüncü sette tekrar oyunun kontrolünü eline alan Çorum'un efeleri bu seti 25-21 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü set son bölüme kadar başa baş geçti. Son bölümde daha az ha yapan Çankırı temsilcisi seti 29-27 kazanarak skoru 2-2'e getirerek maçı final setine taşıdı. Final setinde toparlanan Çorum'un efeleri file dibinde rakibin smaçlarını blok sayı ile durdurarak seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak Çorum’a 2 puanla döndü.