Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın Ankara’da Başkent Beşiktaşlılar ile karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor bu kritik maçtan 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Başkent temsilcisi ile Sungurlu Belediyespor arasında Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda, Çankırı Birlikspor ile Maliye Voleybol, Yedidağspor ile TUSAŞ ve Ankara Barosu ile Düzce Belediyespor karşı karşıya gelecek.