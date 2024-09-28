Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, 6 Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesinde, bugün hazırlık maçı yapacak.

Antrenör Mustafa Özdemir’in yaptığı açıklamaya göre, Ankara’daki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Beştepe Spor Salonu’nda, 2.Lig takımı Ankara Barosu ile oynanacak hazırlık maçı saat 16.00’da başlayacak.

Hedeflerinin play-off olduğunu yineleyen antrenör Mustafa Özdemir, Ankara Barosu’nun da 1.Lig’e yükselme mücadelesi vereceğini ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.