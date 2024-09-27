Trendyol 1.Lig 7.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Siyahlılar dün yaptığı antrenman ile bu kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası'nda saat 17.00'de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Deneyimli teknik adam antrenman öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Adanaspor maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve rakibin artıları eksilerini anlatarak dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlı futbolcularda morallerin yüksek olduğu dikkat çekti.

Kırmızı-Siyahlı ekip Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak yarın Adana'ya hareket edecek.

Editör: RIFAT KARA