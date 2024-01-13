Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara deplasmanında TUSAŞ’ın konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Maliye Voleybol’u 3-1 yenerek zirveye ortak olan Çorum’un efeleri yarınki maçı da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. TUSAŞ ile Sungurlu Belediyespor arasında Kahramankazan Tusaş Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor 3-1 kazanmıştı.