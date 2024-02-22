Osmaniye’de düzenlenen Erkekler 2.Voleybol Ligi Play-Off yarı final maçları dün sona erdi. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk maçında Kastamonu’yu 3-0 yenmiş, ikinci maçında ise Serik Belediyespor’a 3-0 mağlup olmuştu. Dün gruptaki son maçını Diyarbakır temsilcisi Kayapınar Halk Eğitim ile oynadı. Kazananın final grubuna yükseleceği bu kritik karşılaşmayı 25-17, 25-20 ve 25-22’lik setlerle Diyarbakır temsilcisi Kayapınar Halk Eğitim kazandı.

Bu sonucun ardından Play-Off yarı final grubunu 3 puanla üçüncü sırada tamamlayan Çorum’un efeleri 1.lig hayallerine yarı final grubunda veda etmiş oldu.

Editör: RIFAT KARA