Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde Elektronik Denetim Sistemi(EDS) uygulaması nedeniyle 100 kez ceza yazılan esnaf isyan etti.

İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde EDS nedeniyle 2 aracına 100 kez ceza yazılan esnaf Mustafa Akbaş, bu konuda toleranslı olunması gerektiğini dile getirdi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan esnaf, " 2 aracımdan yaklaşık 100 ceza yedim. Bölgemizdeki esnaflar aynı şekilde ceza yiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve trafik şubeyi aradık, muhatap bulamadık. Sıkıntıdayız. Ekonomik sıkıntılar var ve bu sıkıntıları en fazla çeken de biz esnaflar. Gerekli merciler EDS cezaları sorunu çözsün. Her gün ceza yiyoruz, cezaları ödeyemiyoruz. Ödenemeyen cezalara faiz biniyor. İnşallah yetkililer bizi duyar, Toplam ceza tutarımız 250 bin TL’yi buldu, yeni yıla inşallah cezasız gireriz." ifadelerini kullandı.