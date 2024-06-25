2022 yılında kurulan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü ile ilgili bilgi veren Özçerezci, şuan 20 üyelerinin olduğunu belirterek, 3 yıllık süreçte 30 adet kitap okuduklarını söyledi. Çocukluğundan beri okumaya ve araştırmaya hevesli olduğunu söyleyen Zeynep Özçerezci, “Sağlık sektöründe çalıştığım dönemlerde fazla zamanım olmadığı için emekli olduktan sonra kültür-sanat-edebiyat dallarına yöneldim. Bu serüvene önce köşe yazarlığı sonra Çorum’da farkındalık oluşturmak adına okuma kulübünü kurdum” dedi.

HER AY BİR KİTAP

Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve günümüz yazarların eserlerini dönüşümlü olarak okuduklarını daha sonra değerlendirme yaptıklarını aktaran Özçerezci, “Ayrıca Çorum’un yerel yazarlarına da yer veriyoruz. Her ay bir kitap okuyup kritiğini Emin Cafe Kırtasiye'de yapmaktayız. Yerel yazarlarımızın kitaplarını okuduğumuzda kendilerini kritiğe davet edip birlikte kritiğini ve imza günü yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kitap ve gazete okuma alışkanlığının aynı gelişmişlik düzeyine sahip olan ülkelere göre daha düşük olduğunu ifade eden ÇORUM HABER Yazarı Özçerezci, “Bir ülkenin gelişmişliği kültür temelli okuma düzeyi ile doğrudan ilgilidir” diye konuştu.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ