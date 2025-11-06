Çorum Eczacı Odası, Kasım ayının “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” olduğunu hatırlatarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Oda, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durulması, düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, erken tanının hayat kurtarıcı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak biz eczacılar, akciğer kanserine karşı farkındalığın artırılması, erken teşhis ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması konusunda toplumu bilgilendirmeyi görev ediniyoruz.”

Oda açıklamasında, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmanın, düzenli sağlık kontrollerini yaptırmanın ve risk faktörleri hakkında bilinçlenmenin akciğer sağlığını korumada en önemli adımlar olduğu belirtilerek, “Akciğer kanseri sadece hastaları değil, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu nedenle farkındalık yaratmak ve destek olmak, toplum sağlığına katkıda bulunmanın en değerli yollarından biridir.

Geliniz, bu farkındalık ayı boyunca akciğer sağlığına dikkat çekelim, bilinçli kararlar alalım ve yaşam kalitesini koruyalım. Erken teşhis hayat kurtarır” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ