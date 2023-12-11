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İnsan haklarının, tüm bireylerin doğuştan eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğu temel bir ilke olarak, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyaset veya başka bir statü ayrımı yapılmaksızın herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Ecz. Erol Afacan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünya İnsan Hakları Günü, birlikte yaşama, hoşgörü, eşitlik ve adalet temelinde güçlü bir toplum inşa etme çağrısında bulunur. Bu gün, insan haklarına yapılan katkıları değerlendirmek, farkındalık oluşturmak ve gelecekte daha adil bir dünya için çaba göstermek adına bir fırsattır.”