Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı, iki kız çocuğu annesi Meryem Karakoçak'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Tüm kamuoyunu bu tür vahşetlere karşı sessiz kalmamaya ve mücadeleye katılmaya çağırıyoruz” dedi.

“Unutmayalım ki, Meryem Karakoçak bu vahşetin tek kurbanı değildir. Her kadın, her insan şiddete ve cinayete karşı korunmalıdır” ifadesini kullanan Afacan, yetkililerin acilen harekete geçmelerini ve caydırıcı bir takım yaptırımların uygulanmasını istedi.