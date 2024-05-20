Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, “19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Etkinlikleri” kapsamında Çorum Benim Hayatım Toplum Merkezi’nde düzenlenen “Rekreasyonel Psikososyal Destek (RPSS) ve Resim Etkinliği”nde yer aldı.

RET International, özellikle okul çağındaki çocuk, genç ve kadın ihtiyaç sahiplerinin, eğitimlerine, sosyal, kültürel, mesleki, bilimsel, ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler yürütüyor.

Türk ve yabancı uyruklu katılımcılara, öncelikle Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş tarafından “Soyut Resim” konulu bir konferans verildi.

RET International Merkez Yöneticisi Üzeyir Evkuran ve Rekreasyon PSS Eğitmeni Bedriye Cengil’in ev sahipliği yaptığı etkinlikte; yapılandırılmış psikososyal destek çalışması kapsamında “Duyguların Tanınması, İfadesi Ve Yönetimi” konusunda Psikolog Dilay Türkeş’in sunumu, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Çorum İl Göç Müdürü İdris Coşkun’un da katıldığı etkinliğin sonunda, öğrencilere katılım belgeleri verildi.