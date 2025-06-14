Afacan mesajında, “Yüreğiyle sahip çıkan, emeğiyle büyüten, gölgesiyle güven veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Babalığın sevgisiyle yön veren, varlığıyla güç katan bir yaşam biçimi olduğunu belirten Afacan, şu ifadelere yer verdi:

“Babalık, bazen bir adım geri durmak, bazen bir ömrü evladına adamak, bazen de hiç doğurmamış bir yüreğe siper olmaktır. Hayatın yükünü sessizce sırtlanan, ama sevgisiyle bir evi aydınlatan bu kahramanlar her türlü takdiri hak ediyor.”

Çorum Eczacı Odası olarak sadece meslektaşlarının değil, yüreğinde babalık duygusunu taşıyan tüm bireylerin Babalar Günü’nü kutladıklarını ifade eden Afacan, hayatta olan babalara sağlık ve huzur temennisinde bulunurken, vefat eden babaları da rahmetle andı.

Mesajının sonunda Gazze başta olmak üzere savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren babalara da değinen Afacan, şu duygusal satırları paylaştı:

“Bugün bu anlamlı günü evladının yanında geçiremeyen, savaşların gölgesinde ayakta durmaya çalışan, Gazze’de bir yudum su, bir lokma ekmek, bir parça güven için mücadele veren tüm babaları dualarımızla selamlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun; mazlumların, evlatlarına sarılamayan babaların, hayatta kalmaya çalışan tüm yürekli adamların Babalar Günü’nü yürekten kutluyoruz. Nice nesiller, onların direnciyle ayakta kalsın…

Editör: KEMAL YOLYAPAR