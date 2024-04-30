Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

İki kurum arasında yürütülen projeler ve yeni hizmet binası tahsisi ile ilgili önemli görüşmelerin ele alındığı ziyarette “Eczacı Teknisyeni Yetiştirme Meslek Edindirme Projesi”nin durumu ve gelecekteki planları, “Evlerdeki Atıl İlaçların Bertaraf Edilme Projesi”nin yürütülmesi ve halk sağlığına katkısı değerlendirildi. Ziyarette ayrıca Çorum Eczacı Odası yeni hizmet binası yeri tahsisi işlemleri için bürokratik işlemlerin başlatılması ve inşaat süreciyle ilgili görüşmeler yapıldı.

Çorum Eczacı Odası'nın önemli bir kamu hizmeti sunduğunu kaydeden Başkan Aşgın, yeni hizmet binası için gerekli adımların atılacağını ifade ederken, Oda Başkanı Afacan ise misafirperverliği ve iş birliği için Aşgın’a teşekkür ederek, projelerde ve yeni hizmet binası konusunda sağlanan gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Editör: Haber Merkezi

Gerçekleştirilen ziyaretin Çorum Eczacı Odası ve Belediye Başkanlığı arasındaki iş birliğinin ve diyalogun güçlü olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu kaydeden Afacan, “Ziyarette ele alınan projeler, Çorum'da sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına ve vatandaşların refahına katkıda bulunacaktır. Yeni hizmet binası tahsisi ise Eczacı Odası'nın daha modern ve işlevsel bir ortamda hizmet sunmasını sağlayacaktır” dedi.