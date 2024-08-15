Bir asırlık ömründe binlerce hastaya şifa dağıtan Dr. Patır’a, Eczacı Afacan tarafından tedavi ettiği hastalarına yazdığı reçetelerin anısına dolmakalem hediye edildi.

Ziyaret sırasında, meslek hayatındaki unutamadığı anılarını, tıop ve eczacılığın geçmişini anlatan Dr. Rifat Patır, gençlere, hayatlarında aşırıdan kaçınmalarını, sağlıklarına dikkat etmelerini ve mümkün olduğunca çok kaynak okuyarak kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Eczacı Odası Başkanı Afacan, Dr. Patır’a, sağlık camiasının minnet duygularını dile getirdi.