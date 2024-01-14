Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Genel Kurul'a Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, hakemler ve gözlemciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu heyeti Özgür Demirci, Ömür Soytemiz, Çiğdem Varan ve Ömer Bingöl'den oluştu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından oy kullanımına geçildi. 30 üyenin oy kullanmasının ardından seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Ahmet Ecevit üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Dilek temenni bölümünde Başkan Ahmet Ecevit'in yanı sıra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel birer konuşma yaptılar. ASKF Başkanı Arıcı konuşmasında hakemlerin her zaman yanlarında olduğuna vurgu yaparken, birlikte daha güzel işlere imza atacağını ifade etti. İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ise birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aile olduklarını söyleyerek başkanlığa yeniden seçilen Ecevit'i tebrik etti.

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YÖNETİM KURULU

BELLİ OLDU

Ahmet Ecevit'in başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu da belli oldu. Yeni yönetimde M.Samet Ünal, İsmail Sırma, Ertuğrul Ramazan Boyraz ve Serhat Doğan yer aldı.

Emre Can Arslan, Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Erdal Uncuer ve Sefa Kabak yönetim kurulu yedek üye listesinde yer alırken, denetleme kurulu asil üye ise Selçuk Bolat, Muammer Tekmen ve Özkan Dağ'dan oluştu. Denetleme kurulu yedek üyeliğine ise Uğur Koçak, Ebubekir Kılcı ve Mertcan Öğreten seçildi. Son olarak genel merkez delege üyeleri açıklandı. Asil listede Özcan Genel ve Özgür Demirci, yedek listede ise Gökhan Yumlu ve İbrahim Altınel yer aldı.