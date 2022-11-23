Merkezi Düzce’nin Gölkaya ilçesi olan ve başta çevre iller olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de de hissedilen 5,9 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden olurken, yaraların sarılmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce’deki birçok etkinlik gibi, Düzcespor-Çorum FK maçı da ertelendi.

2.Lig Beyaz Grup’ta, 27 Kasım Pazar günü, Düzce 18 Temmuz Stadı’nda, Düzcespor’la Çorum FK arasında, saat 14.00’te başlaması gereken 16.hafta karşılaşması, deprem nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Maçın oynanacağı tarih önümüzdeki günlerde belirlenip duyurulacak.

Maçın ertelenmesi üzerine, Hem Çorum FK, hem de Düzcespor hafta sonunu maç yapmadan geçirecek.

(Hüseyin AŞKIN)

