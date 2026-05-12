Arca Çorum FK yönetimi, deplasmanda 1-0 kaybedilen maçın rövanş karşılaşmasının bilet fiyatlarını yeniden belirledi ve tüm biletler 5 liradan satışa sunuldu. Biletler satışa çıktıktan sonra 1 saat içerisinde tükendi. Bu durum, Çorum’da ilk kez gerçekleşti. İlk kez bir maçın biletleri satıya çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükendi.

Kulübün sezon başından beri misafir takım taraftarları için belirlediği bilet fiyatı değişmedi. Bodrum FK taraftarları için de biletler 6,5 liradan satışa çıkartıldı.

Öte yandan, Arca Çorum FK, tüm biletlerin satılması üzerine teşekkür açıklaması yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın kapalı gişe oynanacağına vurgu yapılırken, “Teşekkürler büyük Arca Çorum FK taraftarı. Şimdi sıra sahada” ifadeleri kullanıldı.