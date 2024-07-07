Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Berrin Durmaz sakatlıkla hatta ölümle bile sonuçlanan düşmeden korunmak için denge egzersizleri ve göz muayenesinin düzenli yapılmasına dikkati çekerek ev ortamının yaşlılara göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Günlük yaşantı içerisinde, her gün binlerce insan çeşitli nedenlerle düşerek ciddi yaralanmalar yaşıyor. 65 yaşın üzerindekilerdeyse her üç kişiden biri düşerek yaralanıyor ancak bazı düşmelerin yol açtığı problemler ciddi sakatlıklara hatta ölüme neden olabiliyor. Medicana Çeşme Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berrin Durmaz, ileri yaştakilerin görme, denge gibi sorunlardan dolayı düşmeye daha yatkın olduğuna dikkati çekerek bunlara karşı önlem alınabileceğini söyledi.

Durmaz, kişide kemik erimesi varsa, düşmelerin kırıklara neden olabileceğini belirterek, en sık omurlarda, kalça ve el bileğinde yaşanan kırıkların, sakatlığa hatta ölüme bile neden olabildiğini kaydetti. Tüm kalça kırıklarının yüzde 90'ı düşmeler sonucu oluştuğuna işaret eden Durmaz, “İleri yaşın getirdiği problemler düşmelere yatkınlığı arttırıyor. Örneğin görme problemleri, denge bozuklukları, demans (unutkanlık), uzun süre hareketsiz kalmak, uyku için kullanılan ilaçlar, düşmelerin artmasına dolayısı ile kırık oluşmasına yol açabilen en sık karşılaşılan sorunlar” diye konuştu.

“EGZERSİZ VE DÜZENLİ MUAYENE ÖNEMLİ”

Düşmeyi azaltmanın en önemli yollarında birisinin, düzenli egzersiz yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Berrin Durmaz alınabilecek önemlere ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Egzersiz, sizi daha güçlü kılar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Tai Chi gibi denge ve koordinasyonu geliştiren egzersizler, en yararlı olanlardır. Egzersiz yapmayı engel bir durumunuz yoksa doktorunuzla görüşerek sizin için en uygun egzersiz programını oluşturun. Yaş ilerledikçe, ilaçların vücuttaki etkileri değişebilir. Bazı ilaçların birlikte alınması, baş dönmesine ve uyku haline yol açabileceği için düşmelere neden olabilir. Zaman zaman doktorunuzla ilaçlarınızı gözden geçirin. Yılda en az bir kez göz hekimi tarafından gözlerin kontrolden geçmesi gerekir. Glokom ya da katarakt gibi görmeyi azaltan sorunlar olabilir veya gözlük numarası yanlış olabilir. Zayıf görüş, düşmeye eğilimi arttırır. Düşmelerin hemen hemen yarısı evde yaşanır. Bunun için evin düşme riski açısından gözden geçirilmesi gerekir.”

Editör: İHA AJANS