Tarihinde ilk kez yükseldiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda play-off yarı finali oynayan ve hakem hatalarıyla Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da yeni sezon öncesi saha çalışmaları devam ederken, bütçe oluşturma konusunda işler iyi gitmiyor. Belirsizlik nedeniyle futbolcular takımdan bir bir ayrılmaya devam ediyor.

GİDEN GİDENE

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda, 150 milyon lira bulamamaları halinde “var olma” mücadelesi vereceklerine dikkat çekmesine rağmen destek noktasında şehirde yine kelimenin tam anlamıyla “yaprak kımıldamıyor.”

Yeni transferlerden Sertaç Çam vadedilen sürede peşinatını alamadığı için takımdan ayrılırken, iç transferde ise sözleşmesi biten Hakan Barış’a belirsizlik nedeniyle herhangi bir teklif yapılamadığı için deneyimli futbolcu takımdan ayrılmıştı. Ayrılıkların devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÇIT YOK

Başkan Oğuzhan Yalçın bütçe oluşturmak için kulüp isim sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğu başta olmak üzere birçok sponsorluk anlaşması için çaba sarf ederken, henüz somut bir gelişme kaydedilemediği öğrenildi. Bu yüzden belirsizlik yavaş yavaş yerini umutsuzluğa bırakmaya başladı.

Başta mülki amirler, siyasiler ve iş dünyası olmak üzere, tüm şehir sessizliğe bürünmüş durumda. Çorum FK’nın adım adım kaosa sürüklenmesi sessiz bir şekilde adeta seyrediliyor.

BELEDİYE DE İSTEMİYOR

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la bir görüşme yaptığı ve herhangi bir kaosa meyden vermemek için kulübü aldıkları gibi bedelsiz olarak geri devretmeyi teklif ettiği ancak Aşgın’ın kabul etmediği öğrenildi.

KÜÇÜLME KAÇINILMAZ

Gelinen noktada, geriye küçülmekten başka bir yol kalmıyor. Maliyetli oyuncular elden çıkartılarak, genç ve maliyeti düşük bir kadro ile sezona girilmesi ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Bu doğrultuda, geçen sezon kiralık olarak gönderilen Kerem Pala, Ali Akkuş, Mertcan Aşçı gibi oyuncular geri çağrıldı ve takımla antrenmanlara devam ediyorlar.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Yaşanan tüm bu gelişmeleri taraftarlar endişe ile takip ediyor. Geçen sezona göre oldukça zorlu geçmesi beklenen ligde Çorum FK’nın düşme ihtimali “yüksek” olarak değerlendirilirken, “Amatöre kadar paraşütsüz düşeriz” yorumları yapılıyor. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda mülki amirler, siyasiler ve iş dünyasına “kulübe destek” çağrısı yaparken, milletvekilleri için de, “Sizi sadece iyi günlerde protokolde şov yaparken mi göreceğiz?” diye serzenişte bulunuyorlar.

Sonuç itibariyle, belirsizliğin yavaş yavaş umutsuzluğa dönüşmeye başladığı Çorum FK’yı zor günler bekliyor.