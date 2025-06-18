Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’a özellikle kaza kırım aracını ilçemize kazandırdığı için teşekkür eden Başkan İsa Duru, “Kaza kırım aracıyla ilgili başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bir kaza esnasında araç içinde vatandaşımız sıkışmış, sadece ayağı kırılmıştı. Ancak motor üstüne düşmüştü. Sıcaktan yanmıştı. Amasya’dan araç bekledik. Yaklaşık 1,5 saat vatandaşımız neredeyse araç içinde can çekişti. Şuan bu aracı ilçemize kazandırdığınız için Alacalı hemşehrilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Şuanda Allah göstermesin bir kaza olsa, olaya anında müdahale edecek araç ve ekipmanlar artık belediyemizde mevcut.

Bu proje esnasında ben sizlerin yanındaydım. Defalarca Ankara’ya gittiniz ve incelemelerde bulundunuz. Çabanıza şahit oldum. İnşallah Alacamıza böyle güzel hizmetler kazandırmaya devam edersiniz. Biz sizden razıyız, cenabı Allah’ta razı olsun. Sosyal belediyecilikte önemli olan şudur. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. İnsanımızın yaşaması için çalıştığınızı ve çabaladığınızı görüyoruz. Mevlam yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi