Yeni araçların özellikle acil müdahale, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde önemli rol oynayacağını belirten Belediye Başkanı Şerif Arslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ALACA’YA KAZA KIRIM

ARACI KAZANDIRDIK”

“Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda, belediyemizin araç filosunu güçlü bir şekilde yeniliyoruz. Özellikle trafik kazalarına anında müdahale edebilecek donanıma sahip olan kaza kırım aracımız, hayati öneme sahip. Biliyorsunuz bu belediyemizde bulunmuyordu. Bulunmadığından dolayı da çok zorluklar yaşadı ekiplerimiz. Günümüz şartlarını karşılayan bir aracı hizmete aldık. İlçemiz adına çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Bunun yanı sıra, fen işleri ve makine parkımız için alınan kepçemiz, personel taşımasında kullanılacak minibüslerimiz ve yeni hizmet araçlarımızla belediyemizin hizmet kapasitesini artırmış olduk.”

“DEVAMI GELECEK”

Başkan Şerif Arslan, Alaca Belediyesi’nin her geçen gün daha donanımlı hale geldiğini vurgulayarak, "Makine parkımız yıllardır yıpranmıştı ihtiyaca cevap vermiyordu. Alacalı iş insanı Üzeyir Şahin’e teşekkür ediyorum. Bizlere iki adet araç kazandırdı. Başta çevre bakanımız olmak üzere, milletvekilimiz ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu araçlarımızın devamı gelecek. Tümden makine parkımızı yenileyeceğiz inşallah. Bir itfaiyemiz daha gelecek" ifadelerini kullandı.

Alaca Belediyesi’nin araç filosuna eklediği yeni araçlar, ilçede yapılan hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacak.

“MAKİNA PARKI’NIN ALANINI

BELEDİYEMİZE KAZANDIRDIK”

Makine parkının alanıyla ilgili de bilgi veren Başkan Arslan, “Makine parkımız Şeker Fabrikası özelleştiğinde Özelleştirme İdaresine geçmişti. Biz seçimi kazandık göreve başladık, bir ay sonra bize oradan çıkın orayı satacağız dediler. Biz ikili ilişkilerimiz ve girişimlerimiz neticesinde özelleştirme idaresinden 3/1 fiyatına bu alanı satın aldık. Belki bugün bunu yaptırmaya kalksak yaptıramazdık. 12 dönüm alana sahip, hangarı, deposu, garajı 100 milyona malolurdu. Çok uygun fiyata aldık. Bana göre bugüne kadar yaptığımız en önemli iştir. Bir yılda çok çalışma yaptık. Sosyal tesisimiz, emekliler lokali, hanımlar konağı, et tanzim mağazası, 6 bin ton sıcak asfaltımız, 40 bin metrekare kilittaşımız bunlar devam ediyor. Bu sene 30 bin metrekare kilittaşı ihalesi yaptık. Başlayacağız inşallah. Soğuk asfalt çalışmalarımız var. Sosyal belediyecilik anlamında da güzel çalışmalar yaptık.

“TOKİ’NİN TAMAMI MARAŞLI ALANINA YAPILACAK”

Bir diğer müjdemiz de eski makine parkı alanımızı TOKİ’ye vermişlerdi. TOKİ’nin bir kısmı burada, bir kısmı maraşlı mevkiindeydi. Biz her ikisi de maraşlı mevkiinde olsun istedik. Orayı yeniden şehirleştirmek için oraya kaydırdık. Bana göre bu yaptığımız iki hizmet çok değerlidir.

Hizmetlerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genelsekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’ya, MHP İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak’a, Alaca İlçe Başkanımız İsa Duru’ya, Alacalı iş insanı Üzeyir Şahin’e ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

“4 ARAÇ HİBE, 2 MİNİBÜS ALINDI”

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hizmetleri şahsi menfaat için yapmadıklarını belirterek, “İlçemize ne kazandırabiliriz bunu düşünüyoruz. Yarın biz de bu görevi bırakırız. Hizmet kalıcıdır. İnşallah 5 yılın sonunda bütün projelerimiz bitmiş, sözlerimizi gerçekleştirmiş olarak vatandaşlarımızın karşısına çıkarız. Bu 6 araç içerisinden 4 araç hibe. İki minibüse de 500 bin TL para verdik. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunların devamı gelecek inşallah” şeklinde sözlerini tamamladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR