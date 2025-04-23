Osmancık Şenyurt Mahallesi’nden emekli polis memuru Ahmet Gözübüyük'ün babası, Avukat Emrah Aksan, Eğitimci Müdür Yardımcısı Hayri Karabudak'ın dayısı, Emekli eğitimci Müdür, Gazeteci Mustafa Ulusoy’un ise bacanağı, emekli bakırcı esnafı Hacı Dursun Gözübüyük defnedildi.
Merhumun cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Beylerçelebi (Ulucami) camisinden Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ