Çorum'un eski gıda toptancılarından ve önceki yıllarda Çorum Kafkas Kültür Derneği başkanlarından Tuncay Karakaya, Çorum Belediyesi çalışanlarından ve Kültür Bakanlığı ebru sanatçısı Tülay Yıldıran ve Nuray Kızılkan'ın anneleri Dürdane Karakaya rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yakınları tarafından bakımının yapıldığı evinde sabaha karşı vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Osmaniye köyünde defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ