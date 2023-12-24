Kaza, Alaca Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul A. yönetimindeki 19 LD 197 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında kendisini bekleyen arkadaşını almak için durunca, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 34 YA 9417 plakalı başka bir araç arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından, hastaneye gitmeyi istemediler. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.