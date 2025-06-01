Çorum-Osmancık Karayolu üzerinde trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin yol güvenliği aldığı sırada dur ihtarına uymayarak kaçan Enes K. idaresindeki 19 AAF 042 plakalı otomobil kaza yerinden bir kilometre uzaklıkta kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Araçta bulunan 3 kişi yaralanmazken sürücünün yapılan kontrolünde 1,28 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 49 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

Enes K., ifade işlemleri için karakola götürülürken tarlaya uçan otomobil trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK