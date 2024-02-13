Alınan bilgiye göre S.B., idaresindeki 34 DRR 546 plakalı otomobil, Gazi Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istendi.
İkazlara uymayarak il merkezinde kaçmaya başlayan otomobili ekipler takibe aldı.
Çorum-Samsun yoluna çıkarak aşırı hızla seyreden otomobil Samsun istikameti Bölge Trafik önünde ekiplerce depolama yaparak durduruldu.
Otomobilde bulunan 3 kişi etkisiz hale getirilirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali maddelerinden 12 Bin 500 Lira ceza uygulandı.
Otomobil çekici marifeti ile otoparka kaldırıldı.
Editör: HABER MERKEZİ