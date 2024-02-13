Alınan bilgiye göre S.B., idaresindeki 34 DRR 546 plakalı otomobil, Gazi Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istendi.

İkazlara uymayarak il merkezinde kaçmaya başlayan otomobili ekipler takibe aldı.

Çorum-Samsun yoluna çıkarak aşırı hızla seyreden otomobil Samsun istikameti Bölge Trafik önünde ekiplerce depolama yaparak durduruldu.

Otomobilde bulunan 3 kişi etkisiz hale getirilirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali maddelerinden 12 Bin 500 Lira ceza uygulandı.

Otomobil çekici marifeti ile otoparka kaldırıldı. 

Polisten kaçarken kaza yaptılar! Polisten kaçarken kaza yaptılar!

Editör: HABER MERKEZİ