Edinilen bilgiye göre, Çorum-Ankara karayolundaki jandarma denetim noktasında “dur” ihtarına uymayan H.C.G., 07 ABE 216 plakalı aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, 22 kilometre sonra, Çorum-Ortaköy karayolu 4. kilometresinde yakalandı.

Ekipler tarafından şahsa 63 bin 400 TL para cezası uygulanırken, şahsın sürücüsü belgesi ise iptal edildi. Sürücü ve yanında bulunan R.S. polis merkezine götürüldü.

Şahsın kaçmaya çalışırken ekip aracına da çarptığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS