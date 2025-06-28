İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde yapılan uygulamada dur ihtarına uymayarak kaçan R.K.(28), idaresindeki 19 KA 719 plakalı otomobil kovalamaca ile Çorum-Samsun Karayolu Bölge Trafik önünde yakalandı.

Daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 45 bin 876 lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Motosiklet hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı
Motosiklet hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK