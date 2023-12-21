Yaklaşık 3-4 senedir BBC Earth kanalında belgesel izliyorum. Özellikle muhteşem manzaralar eşliğinde sundukları dünyanın en meşhur tren yolculuklarının seyrine doyum olmuyor. Herkese tavsiye ederim.

Dünyayı adeta bir örümcek ağı gibi saran uçak rotaları sayesinde bir yerden bir yere en hızlı şekilde gidebiliyoruz, sabah kahvaltısını Avrupa'nın diğer ucunda yapma şansına sahip oluyoruz. Hız, modern dünya için gerekli ama bazen biraz yavaşlayıp manzaralı yolları tercih etmek, unutamayacağımız anılar bırakabilir.

Tren, nostaljisi bir tarafa, raylarının içinden geçtiği doğa harikası manzaraları sayesinde bir yerden bir yere giderken acele etmemek için iyi bir neden verebilir.

KANADA : ROCKY DAĞLARI TRENİ BATIYA İLK DÖNÜŞ SEFERİ

Kanakanalında da: Rocky Dağları Treni, Batıya İlk Dönüş Seferi

Vancouver ile Banff arasından geçen Rocky Dağları Treni’nin Batıya İlk Dönüş Seferi, Kanada’nın en izlenesi manzaralarından birini sunuyor.

Son derece lüks döşenmiş ve manzaranın tamamının görülebilmesi için üstü camla kaplı vagonlarla yapılan bu yolculuk Fraser Kanyonu, Hell’s Gate Ulusal Parkı ve Thompson Nehri’nden geçiyor.

Tek gecelik bir tur olarak organize ediliyor ve Kamloops şehrinde konaklama da pakete dahil sunuluyor. Kanada Rocky’lerinin karlı zirvelerinden Banff’ın doğal güzelliğine yapılan bu ultra lüks yolculuk kolay unutulmayacak bir iz bırakmaya aday.

İSVİÇRE : GLACİER EKSPRESİ

İsviçre’nin dağ merkezleri Zermatt ile St. Moritz’i birbirine bağlayan Glacier Ekspresi, İsviçre Alpleri’nin içinden geçiyor.

Zermatt’ın doğusundan kalkan tren 1 günlük yolculuk sırasında 91 tünel ve 291 köprüden geçiyor, İsviçre Alpleri’nin güney yamaçlarındaki çayırlara iniyor.

Glacier Ekspresi, el değmemiş kar örtüsü, her mevsim başka bir renge bürünen göller ve tabloyu andıran manzaraları rotasında barındırıyor. 2044 metrelik Oberalp Geçidi de yolculuğun en ünlü noktalarından biri.

YENİ ZELENDA TRANZALPİNE

Sıra dışı bir coğrafyaya sahip olan Yeni Zelanda’nın doğa harikası Güney Adası ve Güney Alpleri’ni görebileceğiniz eşsiz bir tren yolculuğu...

TranzAlpine Treni, Christchurch’ten başlayıp kuzeybatıya doğru Canterbury Düzlükleri’ne ilerliyor ve Waimakariri Nehri’nden geçiyor. Dağlara geldiğinde Staircase Viyadüğü üzerinden karlı tepelerin manzarasına ve yağmur ormanlarının bulunduğu Arthur Geçidi Milli Parkı’na uğruyor. Yolculuğun son durağı, tarihi altın madeni şehri Greymouth oluyor.

İSKOÇYA WEST HİGHLAND HATTI

İskoçya’nın batısı boyunca giden ve Britanya Adaları’nın en büyüleyici manzaralarından geçen West Highland Hattı, Glasgow’dan yola çıkıyor.

Kentin dışına kısa sürede çıkıp yemyeşil çayırlar ve sakin göllerin bulunduğu doğaya varıyor. Kuzeye dönerek Rannoch Bozkırları’ndan İskoçya’nın en yüksek tepesi Ben Nevis’e doğru yol alıyor ve Fort William sahillerine ulaşıyor.

West Highland Hattı, ünlü Harry Potter film serisine de mekan olan Glenfinnan Viyadüğü’nü de rotasında bulunduruyor.

AVUSTRALYA GHAN TRENİ

Kıtaya has coğrafya, iklim ve ekosistem sayesinde gezegenin en sıra dışı karalarından biri olan Avustralya’nın kırsalı görülmeye değer bir manzara sunuyor. Bunun için de en sakin, lüks ve keyifli yollarından biri Ghan Treni olabilir.

Darwin’den yola çıkan Ghan Treni, Adelaide’nin kuzeyine, kıtanın kırmızı toprakları üzerinden giderken 3.218 kilometrelik bir yolculuk yapıyor. Kırmızımsı taşlarıyla ünlü MacDonnell bölgesinden geçiyor ve güney Avustralya’nın bozkırları üzerinden ilerliyor. Tren yolculuğunu da içeren bir tur olarak düşünebileceğiniz Ghan Treni, Nitmiluk Gorge’ye botla gitme ve Alice Springs’te çöl turu seçeneklerini de sunuyor.

ÖFKE KONTROLÜMÜZ YOK

Geçen hafta Türkiye’nin FİFA kokartlı pırlanta gibi en güzel hakemini bir kulüp başkanı yumrukladı, yere düştü tekmelendi. Ben dahil bütün sporseverler utandık.

İnşallah ders çıkarırlar, bir daha böylesine ilkel davranışlar sergilenmez diyerek umutlandık. Daha bir hafta geçmeden başka bir kulüp başkanı yabancı futbolcusunun diz çökerek yalvarmasına rağmen takımını sahadan çekti. Sporseverler olarak yine utandık. Asırlardır dillere destan bu cehaletimiz yüzünden kendi kendimizi idare edemez haldeyiz.

Resmen toplumsal yaşama özürlüyüz. Uyumak güzelde, kitle halinde uyuyunca sıkıntı büyük oluyor. İsmail Emre üstat bu cehaletimizi şöyle dile getirmiş.

Bakıp ahvali perişanımıza, ar eyle gönül,

Terki yar eyle veya terki diyar eyle gönül,

Beni dinler isen durma firar eyle gönül,