Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’nin desteğiyle kurulan stantta, öğrencilere ve vatandaşlara 500 litre sütün yanı sıra peynir ikram edildi.

Etkinlikte Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya öğrencilere süt dağıttı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, süt tüketimini artırmak ve teşvik etmek amacıyla bu tür programları artıracaklarını söylerken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, süt ve süt ürünleri tüketimi konusunda tavsiye verdi.

1 Haziran Dünya Süt Günü'nde süte dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi ise Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından sütün insan sağlığı açısından önemine dikkati çekmek için her yıl 1 Haziran gününün Dünya Süt Günü olarak kutlandığını söyledi.

Çiftçi, “Biz de burada çocuklarımıza süt ve süt ürünleri dağıtıyoruz. Bu şekilde süt ürünlerinin insanın beslenmesindeki önemine dikkati çekmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz sağlıklı beslensin, sağlıklı şekilde geleceğe hazırlansın” dedi.