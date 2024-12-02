Kamyoncular ve Nakliyeciler Sitesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Nuri Güneş, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Cemal Ceyhun, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingir ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan ile birlikte çok sayıda şoför ve nakliyeci esnafı katıldı.

YOLLARIN KAHRAMANLARI

Programda konuşan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirterek, “Bu özel günde, ülkemizin dört bir yanında ve uluslararası yollarda görev yapan tüm şoförlerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

ÖZVERİ VE SABIR VURGUSU

TIR ve kamyon sürücülerinin her gün direksiyon başında gösterdikleri özveri, sabır ve profesyonellikle, yolların gerçek kahramanları olduğunu ifade eden Tahsin Şahin, “Şoförlerimiz uzak mesafeleri aşarak, gece gündüz demeden, güvenli ve zamanında teslimatlar yaparak hayatımızı kolaylaştırmaktadırlar. Verdiğiniz emekler ve gösterdiğiniz fedakârlıklar için sizlere minnettarız. Hepinize kazasız ve sağlıklı yolculuklar diliyorum” dedi. Program sonunda şoförlere oda yöneticileri tarafından günün anısına üzerinde “Dünya şoförler gününüz kutlu olsun” yazılı kolonya hediye edildi.

Editör: Haber Merkezi