CHP İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda parti çalışmaları, yerel ve genel gündem değerlendirilerek, eski il başkanlarının görüş ve önerileri alındı.

İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın önderliğinde yapılan toplantıya; 22. Dönem CHP Çorum Milletvekili ve geçmiş dönem il başkanı Av. Feridun Ayvazoğlu, Gazi Özkubat, Şengül Genç, Av. Mahmut Bayatlı, Yıldız Bek, Gürsel Yıldırım, Hasan Eray Tüfekçi ile Veli Yalçınkaya katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, katılımlarından ve katkılarından dolayı emektar il başkanlarına teşekkür ederek, partinin başarı oranını artırmak, yerelde ve genelde iktidar olmak amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR