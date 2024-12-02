Merhum sanayi esnafından Yaşar Kartal'ın oğlu, tapu memuru Adnan Kartal ile sanayi esnaflarından kasacı Mesut Kartal ve Yeliz Kartal'ın ağabeyleri, Uğurcan ve Umutcan’ın babası, Milli Eğitim’den emekli Menderes Kartal'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Merhumun cenazesi, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi