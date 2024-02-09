Çorum Profesyonel Bilardo Salonu tarafından organize edilen Hitit Kupası 3 Bant müsabakaları 9-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir’in de ter dökeceği müsabakalar Profesyonel Bilardo’nun yeni adresi olan Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak No:20 adresinde yapılacak.

Türkiye genelinden 80 lisanslı sporcunun katılması beklenen müsabakalar, eleme usulü ile yapılacak. 11 Şubat Pazar günü saat 20.00’de yapılacak final müsabakasının ardından turnuva sona erecek.