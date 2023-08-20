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Türkiye Karate Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Genç ve U21 milli takım Avrupa Şampiyonası seçmeleri Kasım ayında yapılacak. Seçmeler öncesi Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ümit, Genç ve U21 Elit Sporcu Kampı 18 Ağustos Cuma günü Çorum’da başladı. Milli takım forması ile çok sayıda Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli karateciler 22’sine kadar hazırlıklarını Çorum’da sürdürecekler. Milli takım antrenörleri Özcan Melih Erbasan, Müslüm Baştürk ve Erdem Özcan nezaretinde 20 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 44 sporcu Mevlana Spor Salonu’nda hazırlıklarını tamamlayacak. Günde 3 saat üzerinden olmak üzere tek antrenman yapan milli karateciler antrenmanlarda müsabakalara yönelik temel teknik çalışma, kondisyonu arttırmaya yönelik çalışmalar yaparak Kasım ayında yapılacak olan milli takım seçmelerine sıkı bir şekilde hazırlanıyorlar. Çorum’dan da 9 sporcunun yer aldığı hazırlık kampı 22 Ağustos Salı günü (yarın) sona erecek.

Pazar günü Mevlana Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı adaylarından Ercüment Taşdemir de ziyaret etti. Sporcularla bir araya gelen Taşdemir, milli takım seçmelerine katılacak tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Kamp hakkında açıklamalarda bulunan Karate İl Temsilcisi Samet Türe, kampın oldukça verimli geçtiğini belirtirken, Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlarını Çorum’da ağırlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Kampın eksiksiz tamamlanması noktasında kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne de teşekkürlerini ileten Türe, milli takım seçmelerine katılacak olan tüm karatecilere başarılar diledi.

Türe’den Taşdemir’e plaket

Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Türkiye Karate Federasyonu Başkan adayı Ercüment Taşdemir’e teşekkür plaketi takdim etti.

Mevlana Spor Salonu’nda gerçekleşen Pazar günkü antrenmanı ziyaret eden Türkiye Karate Federasyonu Başkan adayı Ercüment Taşdemir, kampın Çorum’da yapılması noktasında da büyük emek verdi. Bir süre antrenmanı takip eden Taşdemir’e antrenman sonunda Karate İl Temsilcisi Samet Türe tarafından teşekkür plaketi verildi.