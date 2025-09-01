Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

“Dağlar yoruldu, insanlık yoruldu, ölüm bile yoruldu. Şimdi en güzel şiirin, barışın vaktidir” sözleriyle duyurulan etkinlik, bugün saat 18.00’de Kadeş Meydanı’nda yapılacak.

Etkinlikte barışın ve kardeşliğin önemine dikkat çekilerek, savaşların ve çatışmaların yarattığı yıkımlara karşı ortak bir duruş sergilenecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, tüm yurttaşları barış için dayanışmaya ve basın açıklamasına katılmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi