Teröristbaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet edilmesini sert bir dille eleştiren Sungurlu önceki dönem Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bu durumu büyük bir rezalet olarak değerlendirdi.

“ŞEHİT AİLELERİNE

BÜYÜK SAYGISIZLIK “

Şehit ailelerinin duygularına vurgu yapan Abdulkadir Şahiner "Bebek katili Apo'yu Meclis'e davet eden ve bu rezaleti utanmadan alkışlayanlar, hiç mi utanmadınız?" dedi.

Şehit çocuklarının ve ailelerinin yüzlerine nasıl bakacaklarını sorgulayan eski Başkan Şahiner, bu tür davranışların, şehitlerin anısına hakaret olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE”

"Dün ip attıklarınıza, bugün ip atlamanın altında ne yatıyor?" diyerek, siyasi iktidarın tavırlarını sorgulayan Şahiner, “40 bin şehidimizin ve 5 bin ülkücü şehidimizin iki elleri de yakanızda olacaktır. Terörle müzakere yapılamaz. Bu konuda yalnızca mücadele gereklidir” dedi.

Türk milliyetçilerini ve vatanseverleri, koltuk sevdasına kapılmamak konusunda uyaran Abdulkadir Şahiner ayrıca, vatansever gerçek ülkücülerin, vatanı hainlere teslim etmeye çalışanlardan hesap soracağını da sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ