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Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Amasya'ya götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre İbrahim Yurduseven arkadaşı tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Cinayetin detayları da ortaya çıktı. İbrahim Yurduseven'in düğününde hediye edilen pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edildi. Edinilen bilgilere göre kendisini öldüren arkadaşı ile birlikte olay günü eve gelen Yurduseven, hediye edilen pompalı tüfeği de alarak dışarı çıktı. Akşam üzeri ise yaşanan tartışma sonrası Yurduseven aynı pompalı tüfekte çıkan kurşunla hayatını kaybetti.





Olayda hayatını kaybeden şahsın İbrahim Yurduseven’in cenazesi adli tıp kurumun kaldırıldı. Burada otopsisi biten 23 yaşındaki gencin cenazesi Babası Bilal Yurduseven tarafından teslim alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere Amasya Suluova ilçesine götürüldü.

Oğlunun cenazesini gözyaşları içinde teslim alan baba Yurduseven, “Resmen öldürdüler oğlumu, katilin kim olduğu belli değil. Arkadaşı diyorlar ama ben de bilmiyorum. İnşallah bulunacak, bulunmazsa bile araştırıp bulacağım. Akşam aldım haberi, ağır hasta dediler, biz de bindik geldik” dedi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganın kimliğini tespit etti. Şahsın yakalanması için polisin yürüttüğü çalışma sürüyor.

(Medeni Topaloğlu)